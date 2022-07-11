Медиаэксперт и член Общественного совета при Национальном совете по телевидению и радиовещанию Александр Глущенко прокомментировал заявление президента Шахтера Рината Ахметова о выходе из медиабизнеса.

"В заявлении указано, что государству возвращаются лицензии на вещание. Автоматически, если государственному регулятору возвращается лицензия, это говорит об одном – о прекращении вещания. Компания перестает выполнять взятые перед государством на себя обязательства.

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Как только вы возвращаете государству лицензию, вы автоматически не имеете права говорить. Это редкое явление. То есть все работники телеканалов "Медиа группы Украина" будут уволены? Да, когда вернутся бланки лицензий, пройдет вся процедура. Это называется оптимизация. Как известно, медиа в Украине неприбыльный бизнес, если взять глобально. Оно всегда было обузой, а сейчас стало таким и подавно", – рассказал Глущенко в комментарии Tribuna.

Напомним, сегодня, 11 июля, Ринат Ахметов объявил, что передает права на "Медиа группу Украина" государству. В нее входят телеканал "Украина", телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Поможем ТВ", "Новинную Группу Украина", мультимедийную платформу СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua и кроссплатформенный проект Vogue.UA.

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