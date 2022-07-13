Крузейро подписал защитника Шахтера Маркоса Сиприано, сообщает официальный твиттер бразильского клуба.

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Речь идет об арендном соглашении до 30 июня 2023 года, после чего бразилец должен вернуться к "горнякам". Прошлый сезон он провел в швейцарском Сьоне, сыграв в 33 поединках и отличившись 2 ассистами.

Напомним, что Сиприано стал игроком Шахтера в 2018 году. На тот момент бразилец в большинстве своем выступал на флангах полузащиты. В общем, Маркос сыграл в 26 матчах за "горняков", забив гол и отдав 2 ассиста.

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