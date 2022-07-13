Чемпионы Нидерландов морально готовятся к продаже Лисандро Мартинеса, сообщает De Telegraaf.

Матвиенко в Аякс: агент игрока сборной Украины провел встречу с Хунтелааром

Манчестер Юнайтед стремится подписать аргентинца для Эрика Тен Хага. Аякс отклонил предложение в размере 45+5 млн евро, но 55 млн полностью устроят амстердамцев. Параллельно они ищут замену Мартинесу, и здесь появляется фамилия Матвиенко. Лидер Шахтера также может сыграть на нескольких позициях в защите, а стоить будет около 15 млн евро. Вероятно, эта сумма разочарует "горняков", которые в свое время просили у Арсенала за защитника 35 млн евро.

Источник добавляет интересную особенность охоты Аякса на Матвиенко. Скауты амстердамцев и раньше следили за 26-летним защитником, но тогда признали его недостаточно сильным игроком. Теперь ситуация изменилась.

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