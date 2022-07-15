Президент Ингульца Александр Поворознюк не отказывается от применения собственных методов перевоспитания тех, кто все же способствует продвижению "русского мира" в Украину.

В Петровом задержали особь, которая якобы расставляла метки в парке посреди белого дня. Александр Поворознюк также решил проучить диверсанта.

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На видео видно, как президент Ингульца подбегает, выкрикивая нецензурные оскорбления, и наносит несколько ударов ногой по голове диверсанта.

Напомним, после начала полномасштабной войны России с Украиной Поворознюк организовал и возглавил добровольческий батальон "За Петровщину". Через свой благотворительный фонд он покупает гуманитарную помощь для защитников и передает на фронт.

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