Ветераны киевского Динамо сыграли товарищеский поединок в Германии. Соперником "бело-синих" стал футбольный клуб из города Герцлаке (Нижняя Саксония), 100-летию которого и был посвящен матч. В составе украинских легенд выступали Александр Заваров, Олег Саленко, Иван Яремчук, Сергей Коновалов, Анатолий Бессмертный и другие. Динамовцы одержали победу со счетом 8:6, однако интересным было не это.

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Организатором матча стал бывший украинский депутат-беглец Владимир Онищенко. Объявленный в международный розыск уроженец России даже вышел на поле в составе легенд Динамо.

К слову, Онищенко – олигарх, меценат конного спорта, экс-нардеп ВР Украины VII и VIII созывов от Партии регионов. С 2016 года проживает в Германии, отказавшей Украине в экстрадиции. Чтобы максимально избежать наказания осенью 2021-го он даже получил российское гражданство. В городе Герцлаке построил конюшню.

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