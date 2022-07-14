"Открою вам секрет. Если бы Йовичевич отказался возглавлять Шахтер, то следующим кандидатом был бы Мирон Маркевич. Причем, насколько я понимаю, он должен был работать вместе с сыном Остапом Маркевичем.

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В общей сложности у "горняков" было три кандидата: основной – Йовичевич, затем тандем Маркевичей и Вернидуб. Но Вернидуб подписал контракт с Кривбассом и автоматически не рассматривался. А если бы Йовичевич отказал Шахтеру и остался в СК Днепр-1, то главным тренером в Шахтере работал бы Мирон Маркевич", – сказал Цыганык в эфире "Цыганык LIVE".

Напомним, сегодня Шахтер официально назначил наставником Игора Йовичевича. Хорват в этой должности заменил итальянца Роберто Де Дзерби.

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