Президента Металлиста Александр Ярославский ожидает расследования насчет резонансного ДТП с участием его кортежа в начале года.

Александр Ярославский сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и должен прийти на допрос в прокуратуру, информирует Украинская правда.

Ярославский возвращается в Украину, – Украинская правда

Отмечается, что в пункте пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией Ярославский с адвокатом пообщался с представителем прокуратуры и дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы. Это должно помочь определить, кто находился за рулем авто кортежа Ярославского в начале февраля 2022 года, в результате чего погиб человек. После пересечения границы бизнесмен должен приехать в Офис Генерального Прокурора на допрос в качестве свидетеля.

Напомним, бизнесмен уехал из страны еще 10 февраля, поскольку стал подозреваемым в причастности к смертельному ДТП. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. Интересно, что по делу была изменена группа прокуроров, которые его будут рассматривать.

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