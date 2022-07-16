Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку повномасштабної загарбницької війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Юні футболісти в Ірпіні на одній з арен, яку бомбила Росія

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже 41 новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі та його вплив на гру мільйонів.



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18:10. Гол з пенальті, удар у стійку і зірваний асист через недолугість партнера – Роман Яремчук ударно відіграв за Бенфіку в контрольному матчі.

17:20. Трансфер в Арсенал відкладається? Олександр Зінченко поїхав у турне з Манчестер Сіті.

16:35. До Шахтаря на зборах приєднався зірковий легіонер – єдиний іноземець у команді Йовічевіча. Також "гірники" очікують на повернення Ярослава Ракицького. Про трансфер оголосять найближчим часом.

16:00. Металіст теж змушений перебудовувати команду. Трансферні плани клубу Яролавського зі зрозумілих причин є менш амбітними, ніж до війни. Харків'яни, зокрема, хочуть підписати цікавого хавбека з досвідом виступів у чемпіонаті Італії.

15:16. Шахтар після масової втрати легіонерів готовий дати шанс гравцям з українським паспортом. "Гірники" отримали чергове поповнення на зборах – чемпіон світу і скандальний форвард, який п'яним вчиняв ДТП.

14:15. "Тримаєш за дурнів мільйони людей?": колишню Роналду знищують за недолуге виправдання букви Z.

13:53. Шахтар оголосив розклад благодійних матчів на першому зборі у Нідерландах. Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни.

12:05. У середу, 20 липня, у польській Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола відбудеться перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та стамбульським Фенербахче. Початок гри – о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Офіційний сайт "біло-синіх" надав усю необхідну інформацію щодо продажу квитків. Вартість перепусток становить від 40 до 150 польських злотих, залежно від обраного сектора.

10:32. Український арбітр отримав призначення на матч польської Екстракляси. На початку повномасштабної війни він разом з дружиною та трьома дітьми виїхав до сусідньої держави.

9:46. Волонтерський рух в Україні сягнув неймовірних розмірів. 9-річний вихованець Руха зібрав 120 тисяч гривень для ЗСУ.

9:00. "Тренера ніколи не змінюють від хорошого життя": Леоненко жорстко висловився щодо призначення Йовічевіча у Шахтар.

15 липня

22:55. Динамо програло Антверпену: гола Циганкова не вистачило, невиразна репетиція перед Фенербахче.

20:10. Легіонер Чорноморця пояснив, чому вирішив залишитись в УПЛ – гравець має нефутбольну мрію в Україні.

18:55. Віталій Миколенко допоміг фонду "Леви на джипі" придбати 7 пікапів на потреби ЗСУ.

17:40. Сергій Палкін пояснив вибір стадіону для проведення домашніх матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів.

15:30. Шахтар оформив перший трансфер після приходу Йовічевіча. Новачок обійшовся "гірникам" у доволі скромну за довоєнними мірками суму.

14:28. Сергій Сидорчук відреагував на удари російських ракет по Вінниці. Капітан Динамо поставив поставив рашистам діагноз.

13:58. Російська збірна і клуби остаточно дискваліфіковані з усіх турнірів. Спортивний арбітражний суд у Лозанні став на бік добра і справедливості, офіційно відхиливши апеляції росіян.

12:55. Шахтар офіційно визначився, де гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів 2022/23. Своїх суперників команда Ігора Йовічевіча дізнається 25 серпня – саме тоді відбудеться жеребкування групового турніру.

12:16. Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза нецензурно відреагував на призначення Йовічевіча головним тренером Шахтаря.

11:15. Президент Інгульця Олександр Поворознюк не цурається застосувати власні методи перевиховування тих, хто сприяє просуванню "рускаго міра" в Україну. Він власноруч відгамселив диверсанта, який розставляв мітки.

10:40. Срна зізнався, чому він не очолив Шахтар після Де Дзербі. А Палкін пояснив вибір клубу на користь Йовічевіча.

10:11. "Новина про канали Футбол була як серпом по яйцях": Бурбас шокований рішенням Ахметова.

9:33. Колишня Роналду скинула маску – росіянка збирала гроші для українців, а тепер хизується огидною буквою Z.

9:00. Маркевич був серед кандидатів на посаду головного тренера Шахтаря. Відомий журналіст розкрив подробиці перемовин.

14 липня

23:05. Металіст офіційно призначив Кобіна та несподіваного нового наставника команди.

21:21. Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк перебрався у Брентфорд. Юний гравець отримав порцію компліментів від директора з футболу Філа Джайлза, який, до слова, згадав про війну: "У Єгора дуже великий потенціал, ми раді його вітати. Він дійсно прогресивний півзахисник, який також може грати вище в атаці. Він може створювати, асистувати, також у нього дуже хороша техніка.

Єгор прийшов до нас після дуже важкого періоду в Україні. Ми тут, щоб підтримати його всіма способами – на полі та поза ним. Ми допоможемо йому покращити його англійську, але, перш за все, зробимо усе, щоб він почувався причетним до клубу, і подбаємо, щоб він належним чином облаштувався".

19:40. Офтоп. Кіберполіція створила гру, в якій можна підтримати Збройні сили України. Вона називається "Котяцький драйв".

17:34. Колишній гравець збірної Євген Левченко лаконічний у Twitter: "Вінниця. Україна. Російські вбивці, просто знищують невинних людей. Щонайменше 12 загиблих і 90 травмованих. "Рускій мір".

Vinitsa. Ukraine. Russian murders, just killing innocent people. At least 12 people dead and 90 wounded. “Russikiy mir”? pic.twitter.com/1V1M9Tngss — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 14, 2022

16:15. "Ви, тварюки, відповісте за це", – Маліновський в люті від ракетного удару по Вінниці.

13:13. Зінченко повторив побажання здохнути для Путіна, виклавши відео розбомбленої Вінниці. Серед нових мирних жертв абсурдної терористичної атаки Росії на цивільні об'єкти маленькі діти. Динамо, Циганков, Шевчук, Шахтар та інші дотичні до нашого футболу також висловилися про жахливу трагедію.

12:12. "Називав Ракицького "типовим донбаським гопником": футбол у Хащах – драма Тимощука, форвард, який спився, і хата відьми в нашому ексклюзиві.

11:11. Динамо оголосило ціни квитків на "домашній" матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче, який відбудеться у Польщі. Тим часом суперник команди Луческу підписав досвідченого форварда з АПЛ.

10:10. Йовічевіч офіційно очолив Шахтар. Після початку повномасштабної агресії Росії в Україні донецький клуб дуже довго шукав заміну Де Дзербі. Йовічевіч дав перший коментар після призначення та оголосив новий тренерський штаб Шахтаря, куди також увійшли іноземці.

09:09. Карма в дії – Ордець помилився на гол і зазнав травми у дебютному матчі за Бохум. Великий любитель московських розваг під час війни в його країні трошки сконфузився вже на старті німецької пригоди.

08.08. "Можливо, незабаром буде перший в історії виклик гравця у збірну": Петраков відвідав тренування клубу УПЛ.

13 липня

21:40. Шахтар офіційно закрив клубний телеканал.

21:00. "Я і не в український Крим поїду", – Леоненко оригінально зізнався у любові до України.

20:10. СК Дніпро-1 сплатить мільйон доларів за прихід Олександра Кучера і тим самим врятує Металіст.

19:25. Микола Матвієнко стає ближчим до Аякса, але в боротьбу за українського захисника несподівано втрутився Арсенал.

18:00. Фенербахче офіційно розірвав контракт із вередливим Озілом перед Динамо. Киянам дуже важливо потрапити в групу ЛЧ.

17:10. У ЗМІ назвали несподіваного фаворита на трансляцію УПЛ-2022/23.

16:00. Металіст оголосив про кадрову революцію: відхід Кучера, новий тренер, доля гравців та робота для Кобіна.

14:35. Український поет Сергій Жадан повідомив про обстріл окупантами футбольного майданчика у Харкові.

13:40. Йовічевіч визначився з першим трансфером у Шахтар. "Гірники" тим часом відпустили ще одного бразильця.

12:15. Зоря назвала стадіон, на якому проводитиме домашні матчі в єврокубках.

11:20. Андрія Ярмоленка не буде в воєнній УПЛ. Андрій офіційно приєднався до Реброва на Близькому Сході.

10:00. Війна вносить корективи. СК Дніпро-1 обрав нову клубну політику та відмовиться від гравців Динамо та Шахтаря.

12 липня

20:45. Евертон підтвердив проведення благодійного матчу з Динамо та оголосив ціну квитків.

20:00. Міністр спорту розкрив порядок проведення матчів чемпіонату України в умовах війни.

18:40. Президент Металіста здав зразки ДНК та погодився на допит у справі про смертельну ДТП.

17:55. Оце так новини. Олександр Ярославський повертається до України вперше після ДТП. Він обіцяв відбудовувати Харків після війни.

17:00. Епопея триває. Компанія Ахметова заявила, що державою було прийнято абсолютно дискримінаційний закон.

15:45. Керівники МГУ шоковані рішенням Ахметова вийти з медіабізнесу. У каналів "Футбол" сумні перспективи.

14:20. Микола Матвієнко зацікавив фіналіста єврокубка та готується їхати на перемовини.

12:47. Динамо – Фенербахче: став відомий транслятор обох матчів Ліги чемпіонів. Поєдинки відбудуться 20 і 27 липня. Кияни прийматимуть свого суперника у польській Лодзі.

12:00. Вихованець київського Динамо, зірка Ворскли та Маккабі Хайфа Сергій Баланчук поліг у війні з російськими окупантами. Ми зібрали спогади відомих футболістів, для яких Сергій назавжди залишиться особливою людиною.

10:58. Колишній тренер Шахтаря очолив португальський клуб – він був не проти повернутися в Україну попри війну.

10:15. В Ахметова уточнили заяву про вихід з медіабізнесу – ТК "Футбол" вже припинили трансляції матчів.

9:42. Ярмоленко та Сидорчук звертались до ультрас Динамо, аби допомогти ЗСУ – патріотичний вчинок гравців збірної України.

9:00. Екс-зірка клубу УПЛ відмовився від зарплати рівня Динамо та Шахтаря заради Європи – є три варіанти.

11 липня

21:55. Телеканали Футбол припинять мовлення – медіаексперт розкрив наслідки відмови Ахметова від власних медіа.

20:40. За словами Віктора Вацка, Ігор Суркіс запропонував Андрію Ярмоленку безстроковий контракт з Динамо і посаду в клубі.

19:19. УПЛ остаточно отримала дату початку нового сезону – приурочили до державних свят.

18:18. Олександрія підписала гравця Динамо, який забивав Барселоні в юнацькій версії ЛЧ.

17:17. Шахтар розпочинає підготовку до нового сезону. Частина гравців вже пройшли медогляд. А тим часом президент донецького клубу Рінат Ахметов офіційно відмовився від усіх медіа – канали "Футбол" та інші його активи переходять у власність України.

16:16. Ярмоленко не зміг домовитись з Динамо щодо повернення, – ЗМІ. Ігор Бурбас стверджує, що Андрій наразі значно ближчий до екзотики і Реброва у плані продовження кар'єри.

15:55. Юний українець, який втікав від війни, пройшов перегляд і підписав контракт з Наполі.

15:15. "Прокидаюся і думаю: "Як добре, що я живий": служить у Нацгвардії, грав за Металіст, капітанив в УПЛ, має 3 вищі освіти і нещадно критикує екс-тренера Динамо.

14:44. Росіяни розбомбили стадіон з 73-річною історією – на його реконструкцію витратили 120 млн гривень.

14:14. Проросійський депутат, якого Україна оголосила в розшук, зіграв з легендами Динамо матч на 100-річчя німецького клубу. За весь час звірячого нападу рашистських терористів жодним чином не згадав про війну, зате не забував радісно відзначати радянські свята та вшановувати росіян.

13:13. Динамо після Швейцарії перебралось у Францію – попереду два матчі з Ліоном за мир і підтримку України в усьому світі. До слова, серед французів чималий ажіотаж: викупили майже всі перепустки на спаринги з киянами. Вартість квитків у перерахунку на нашу валюту становить від 330 до 775 гривень.