"У тебя температура 39°C? Тогда можно не разогреваться": румын, восхищавшийся Кройфом с Робсоном и был агентом Чаушеску
Георге Попеску – один из первых румынских футболистов-покорителей Европы. Забивной центрбек с большим футбольным интеллектом был лидером в каждой команде, за которую выступал.
В конце ноября 2019-го в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. В столицу Румынии прибыло множество звезд мирового масштаба, которые принимали участие в праздничном мероприятии. Улыбающиеся, шумные, расслабленные – на фоне футбольных легенд несколько отстраненно вел себя один человек. На первый взгляд он не был похож на выдающегося футболиста.
На самом деле Георге Попеску – едва ли не самый известный игрок в истории румынского футбола. Конкуренцию ему может составить разве что Георге Хаджи – другая местная легенда (интересно, что жены обеих звезд – Марилена и Луминица – являются родными сестрами). Жизнь Попеску пронизана громкими скандалами и большими победами, которые чередовались и гармонично дополняли образ футболиста.
Был на крючке у румынских спецслужб
"Слушайте, уже прошло 20 лет после Революции. Чего вы от меня хотите?" – так отреагировал Попеску на обвинения о причастности к режиму диктатора Николае Чаушеску. В 1986-м, когда Георге выступал за Университатю, тогдашнего флагмана румынского футбола, он подписал документ, в котором обязывался "защищать национальные интересы" и стал частью Секуритате – тайной полиции.
Во время правления Чаушеску служба безопасности следила за поведением румынских спортсменов, которые выезжали за границу. Для того, чтобы "глаза и уши режима" были повсюду, агентов выбирали среди самих спортсменов. Историкам удалось найти девять информационных отчетов Попеску, в которых он свидетельствовал о своем окружении в Университате. Сам футболист уверял, что подписал одну номинальную бумажку и действительно находился под большим давлением спецслужб.
Только в 2009-м Попеску полноценно признал, что пошел на сотрудничество с диктаторским режимом. "Даже если я и писал отчеты, то в них были только хорошие вещи", – объяснял Георге в интервью. По словам футболиста, всего он подготовил четыре записки о своих партнерах, но никакого обличительного характера они не имели.
Дважды отказал Реалу
В 1990-м, после казни диктатора, Попеску переехал в Европу. Защитник подписал контракт с нидерландским ПСВ. Хотя коммунистическую стену Георге мог разрушить более громким трансфером. Классное выступление сборной Румынии на чемпионате мира (и Попеску, в частности) обусловило интерес европейских клубов к румынским футболистам.
"У меня на столе был контракт от Реала, но я не знал, что это значит, – рассказывал Попеску The Athletic. – Я не имел информации, ведь мы были коммунистической страной. Я не знал, насколько они были великими. Я встретился с президентом, но совершил ошибку, сказав "нет". Впрочем я не жалею об этом, поскольку у меня была замечательная карьера. Возможно, я мог бы провести всю свою жизнь в Реале. Кто знает?"
Во второй раз Реал пытался пригласить Попеску в 1996-м. К тому времени румын успешно выступал за Барселону и отказал главному конкуренту именно по этой причине. По словам Георге, ему звонил наставник мадридцев Фабио Капелло, но защитник решил остаться в Барселоне.
"Я участвовал в шести Эль Класико и ни разу не проиграл, – хвастался Попеску. – Трижды мы выиграли и еще трижды сыграли вничью. Даже в игре легенд я не проиграл Реалу". Более того, Попеску дважды побеждал Реал в составе Галатасарая (в Лиге чемпионов и в матче за Суперкубок УЕФА). Однако Георге почему-то забывает о 16-м туре Ла Лиги в декабре 1996-го, когда на Сантьяго Бернабеу он вместе с Барселоной проиграл 0:2.
Восхищался сэром Бобби Робсоном и Йоханом Кройфом
Георге Попеску работал со многими сильными тренерами, в частности, с Фатихом Теримом и Мирчей Луческу. Однако абсолютными топами персонального рейтинга являются две легенды: сэр Бобби Робсон и Йохан Кройф.
После перехода в ПСВ адаптацию Георге в европейском футболе облегчил наставник "красно-белых" Бобби Робсон. За четыре сезона в Эйндховене румын выиграл два чемпионских титула и Суперкубок Нидерландов. Робсон ценил Попеску не только за надежную игру в обороне, но и за умный стиль футбола. Румын классно начинал атаки, обладал прекрасным первым пасом и много забивал. Только вдумайтесь в эти показатели центрального защитника ПСВ – 25 голов в 130 матчах. Это стало возможным и благодаря помощи главного тренера.
"Бобби Робсон – самая прекрасная фигура, которую я встречал в футболе. Он был великим, великим человеком. Он всегда улыбался и имел хорошие отношения со всеми", – вспоминал Попеску работу с Робсоном.
Исключительно лучшие впечатления у Попеску остались и о Йохане Кройфе, с которым румын пересекся в Барселоне. Сначала каталонцы рассматривали Георге в качестве замены Рональду Куману. Кроме похожих игровых характеристик, оба обладали фантастическим по силе ударом. В 1995-м Попеску таки переехал на Камп Ноу, но не сразу с ПСВ, а транзитом через Тоттенхэм.
"Я подписал контракт со "шпорами" и уже через неделю мне позвонил Тони Брюинс Слот, помощник Кройфа. Он сказал: "Нет проблем, ты можешь сыграть один сезон в Англии, а потом переехать в Барселону", – рассказывал Попеску. Однако в следующем году Тоттенхэм не захотел отпускать своего игрока в Барселону. Поэтому Попеску пришлось фактически выкупить себя: "После часов переговоров я сказал Тоттенхэму взять 400 000 фунтов стерлингов со срока действия моего контракта, положить их на стол и заключить сделку. Я заплатил за себя, чтобы попасть в Барселону".
Работа с Кройфом длилась недолго, но это также был особый броманс: "Если бы он был женщиной, я бы просил его жениться на мне каждый день. Никто не заставлял меня играть с такой уверенностью, как Кройф. Если бы он попросил меня спать в раздевалке, я бы это делал".
Выиграл Кубок Кубков и Кубок УЕФА
... а затем еще и Суперкубок УЕФА. Все началось в Барселоне. К сожалению, Кройф очень быстро покинул Камп Ноу, однако ему на смену пригласили Бобби Робсона. Давний знакомый сделал Попеску капитаном команды, а в 1997-м румын поднял над головой Кубок обладателей кубков (а также Кубок и Суперкубок Испании).
В следующем сезоне Барсу возглавил Луи ван Гал, а Попеску решил поехать в Галатасарай, где подобралась румынская банда (Филипеску, Илие, Луцу и главное – Хаджи). Команда Фатиха Терима выиграла все внутренние трофеи, а позже загремела на всю Европу. В финале Кубка УЕФА в серии пенальти турки победили Арсенал. Решающий удар с отметки исполнил Георге Попеску.
Спустя три месяца Галатасарай выиграл еще один трофей, но уже с новым тренером. Мирча Луческу победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА. С Попеску, Хаджи, Эмре, Таффарелом и Жарделом эта победа не выглядит столь уж фантастично.
Играл и забивал в четырех топ-лигах Европы
После Турции Георге Попеску поехал в Лечче, а завершал карьеру в немецком Ганновере. Таким образом, он стал вторым игроком в Европе, которому удалось сыграть и отличиться в четырех ведущих чемпионатах континента (первым был его земляк Флорин Радучою).
В то же время выступления Попеску в Италии и Германии выдались не столь яркими, как это было в АПЛ. Промежуток между ПСВ и Барселоной вообще стал определяющим для Попеску. В Тоттенхэм румын попал в тяжелые для клуба времена. Лондонцы страдали из-за финансовых проблем, а Освальдо Ардилес, который приглашал Попеску, отработал всего три недели. Впрочем, новый тренер Джерри Фрэнсис также доверял новичку, а "шпоры" финишировали на седьмой строчке в АПЛ – это было лучшее место в таблице за последние пять лет.
Я играл в Нидерландах, Испании, Италии и Турции, но Премьер-лига иная, – говорил Попеску. – Существует АПЛ и все остальные. Трибуны – это первое отличие. Трудно сравнить английскую публику с другими. Я дебютировал с поражения от Ноттингем Форест 1:4. После игры болельщики аплодировали нам и сказали, что повезет в следующий раз. Я подумал: "Что здесь происходит?" Это было замечательно.
АПЛ в середине 90-х была особенной. У Попеску даже есть история, которая это идеально отражает. Румын забил красивый гол в ворота Ньюкасла и хорошо провел матч на Уайт Харт Лейн. В одном из эпизодов Георге совершил жесткий подкат рядом с тренерской скамейкой. Тренер Джерри Фрэнсис подошел к Попеску после игры и сказал: "Великолепно, невероятно". "Да, мистер, это был хороший гол", – ответил Попеску. Реплика Фрэнсиса была эпичной: "Нет, я имел в виду, какой красивый подкат!"
2 января 1995-го Тоттенхэм встречался в дерби с Арсеналом. За день до игры Попеску чувствовал себя очень плохо и подошел к тренеру со словами: "Я умираю". Фрэнсис ощупал голову защитника и сказал: "У тебя температура 39°C? Что не так?" Ты горячий и это просто означает, что тебе можно не разогреваться. Мне нужно, чтобы ты сыграл". На следующий день Попеску вышел на поле и забил единственный гол в том матче. А потом неделю провел в постели.
Отбывал наказание в тюрьме
После завершения карьеры Георге Попеску часто попадал в скандалы. Главный касался махинаций с трансферами 12 футболистов в период между 1999 и 2005 годами. Попеску стал одним из восьми румынских футбольных чиновников, которых приговорили к тюремному заключению за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Согласно приговору легендарного футболиста приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Однако после отбытия половины срока заключения Попеску был освобожден за надлежащее поведение.
Сейчас Георге Попеску 56, а его любят в Румынии, как и раньше. Легенда работает экспертом на телевидении и охотно вспоминает прошлое. О звездах такого масштаба современный румынский футбол может только мечтать.