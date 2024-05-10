Георге Попеску – один из первых румынских футболистов-покорителей Европы. Забивной центрбек с большим футбольным интеллектом был лидером в каждой команде, за которую выступал.

В конце ноября 2019-го в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. В столицу Румынии прибыло множество звезд мирового масштаба, которые принимали участие в праздничном мероприятии. Улыбающиеся, шумные, расслабленные – на фоне футбольных легенд несколько отстраненно вел себя один человек. На первый взгляд он не был похож на выдающегося футболиста.

На самом деле Георге Попеску – едва ли не самый известный игрок в истории румынского футбола. Конкуренцию ему может составить разве что Георге Хаджи – другая местная легенда (интересно, что жены обеих звезд – Марилена и Луминица – являются родными сестрами). Жизнь Попеску пронизана громкими скандалами и большими победами, которые чередовались и гармонично дополняли образ футболиста.

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Был на крючке у румынских спецслужб

"Слушайте, уже прошло 20 лет после Революции. Чего вы от меня хотите?" – так отреагировал Попеску на обвинения о причастности к режиму диктатора Николае Чаушеску. В 1986-м, когда Георге выступал за Университатю, тогдашнего флагмана румынского футбола, он подписал документ, в котором обязывался "защищать национальные интересы" и стал частью Секуритате – тайной полиции.

Во время правления Чаушеску служба безопасности следила за поведением румынских спортсменов, которые выезжали за границу. Для того, чтобы "глаза и уши режима" были повсюду, агентов выбирали среди самих спортсменов. Историкам удалось найти девять информационных отчетов Попеску, в которых он свидетельствовал о своем окружении в Университате. Сам футболист уверял, что подписал одну номинальную бумажку и действительно находился под большим давлением спецслужб.

Только в 2009-м Попеску полноценно признал, что пошел на сотрудничество с диктаторским режимом. "Даже если я и писал отчеты, то в них были только хорошие вещи", – объяснял Георге в интервью. По словам футболиста, всего он подготовил четыре записки о своих партнерах, но никакого обличительного характера они не имели.

Дважды отказал Реалу

В 1990-м, после казни диктатора, Попеску переехал в Европу. Защитник подписал контракт с нидерландским ПСВ. Хотя коммунистическую стену Георге мог разрушить более громким трансфером. Классное выступление сборной Румынии на чемпионате мира (и Попеску, в частности) обусловило интерес европейских клубов к румынским футболистам.

"У меня на столе был контракт от Реала, но я не знал, что это значит, – рассказывал Попеску The Athletic. – Я не имел информации, ведь мы были коммунистической страной. Я не знал, насколько они были великими. Я встретился с президентом, но совершил ошибку, сказав "нет". Впрочем я не жалею об этом, поскольку у меня была замечательная карьера. Возможно, я мог бы провести всю свою жизнь в Реале. Кто знает?"

Во второй раз Реал пытался пригласить Попеску в 1996-м. К тому времени румын успешно выступал за Барселону и отказал главному конкуренту именно по этой причине. По словам Георге, ему звонил наставник мадридцев Фабио Капелло, но защитник решил остаться в Барселоне.

"Я участвовал в шести Эль Класико и ни разу не проиграл, – хвастался Попеску. – Трижды мы выиграли и еще трижды сыграли вничью. Даже в игре легенд я не проиграл Реалу". Более того, Попеску дважды побеждал Реал в составе Галатасарая (в Лиге чемпионов и в матче за Суперкубок УЕФА). Однако Георге почему-то забывает о 16-м туре Ла Лиги в декабре 1996-го, когда на Сантьяго Бернабеу он вместе с Барселоной проиграл 0:2.

Восхищался сэром Бобби Робсоном и Йоханом Кройфом

Георге Попеску работал со многими сильными тренерами, в частности, с Фатихом Теримом и Мирчей Луческу. Однако абсолютными топами персонального рейтинга являются две легенды: сэр Бобби Робсон и Йохан Кройф.

После перехода в ПСВ адаптацию Георге в европейском футболе облегчил наставник "красно-белых" Бобби Робсон. За четыре сезона в Эйндховене румын выиграл два чемпионских титула и Суперкубок Нидерландов. Робсон ценил Попеску не только за надежную игру в обороне, но и за умный стиль футбола. Румын классно начинал атаки, обладал прекрасным первым пасом и много забивал. Только вдумайтесь в эти показатели центрального защитника ПСВ – 25 голов в 130 матчах. Это стало возможным и благодаря помощи главного тренера.

"Бобби Робсон – самая прекрасная фигура, которую я встречал в футболе. Он был великим, великим человеком. Он всегда улыбался и имел хорошие отношения со всеми", – вспоминал Попеску работу с Робсоном.

Исключительно лучшие впечатления у Попеску остались и о Йохане Кройфе, с которым румын пересекся в Барселоне. Сначала каталонцы рассматривали Георге в качестве замены Рональду Куману. Кроме похожих игровых характеристик, оба обладали фантастическим по силе ударом. В 1995-м Попеску таки переехал на Камп Ноу, но не сразу с ПСВ, а транзитом через Тоттенхэм.

"Я подписал контракт со "шпорами" и уже через неделю мне позвонил Тони Брюинс Слот, помощник Кройфа. Он сказал: "Нет проблем, ты можешь сыграть один сезон в Англии, а потом переехать в Барселону", – рассказывал Попеску. Однако в следующем году Тоттенхэм не захотел отпускать своего игрока в Барселону. Поэтому Попеску пришлось фактически выкупить себя: "После часов переговоров я сказал Тоттенхэму взять 400 000 фунтов стерлингов со срока действия моего контракта, положить их на стол и заключить сделку. Я заплатил за себя, чтобы попасть в Барселону".

Работа с Кройфом длилась недолго, но это также был особый броманс: "Если бы он был женщиной, я бы просил его жениться на мне каждый день. Никто не заставлял меня играть с такой уверенностью, как Кройф. Если бы он попросил меня спать в раздевалке, я бы это делал".

Выиграл Кубок Кубков и Кубок УЕФА

... а затем еще и Суперкубок УЕФА. Все началось в Барселоне. К сожалению, Кройф очень быстро покинул Камп Ноу, однако ему на смену пригласили Бобби Робсона. Давний знакомый сделал Попеску капитаном команды, а в 1997-м румын поднял над головой Кубок обладателей кубков (а также Кубок и Суперкубок Испании).

В следующем сезоне Барсу возглавил Луи ван Гал, а Попеску решил поехать в Галатасарай, где подобралась румынская банда (Филипеску, Илие, Луцу и главное – Хаджи). Команда Фатиха Терима выиграла все внутренние трофеи, а позже загремела на всю Европу. В финале Кубка УЕФА в серии пенальти турки победили Арсенал. Решающий удар с отметки исполнил Георге Попеску.

Спустя три месяца Галатасарай выиграл еще один трофей, но уже с новым тренером. Мирча Луческу победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА. С Попеску, Хаджи, Эмре, Таффарелом и Жарделом эта победа не выглядит столь уж фантастично.

Играл и забивал в четырех топ-лигах Европы

После Турции Георге Попеску поехал в Лечче, а завершал карьеру в немецком Ганновере. Таким образом, он стал вторым игроком в Европе, которому удалось сыграть и отличиться в четырех ведущих чемпионатах континента (первым был его земляк Флорин Радучою).

В то же время выступления Попеску в Италии и Германии выдались не столь яркими, как это было в АПЛ. Промежуток между ПСВ и Барселоной вообще стал определяющим для Попеску. В Тоттенхэм румын попал в тяжелые для клуба времена. Лондонцы страдали из-за финансовых проблем, а Освальдо Ардилес, который приглашал Попеску, отработал всего три недели. Впрочем, новый тренер Джерри Фрэнсис также доверял новичку, а "шпоры" финишировали на седьмой строчке в АПЛ – это было лучшее место в таблице за последние пять лет.

Я играл в Нидерландах, Испании, Италии и Турции, но Премьер-лига иная, – говорил Попеску. – Существует АПЛ и все остальные. Трибуны – это первое отличие. Трудно сравнить английскую публику с другими. Я дебютировал с поражения от Ноттингем Форест 1:4. После игры болельщики аплодировали нам и сказали, что повезет в следующий раз. Я подумал: "Что здесь происходит?" Это было замечательно.

АПЛ в середине 90-х была особенной. У Попеску даже есть история, которая это идеально отражает. Румын забил красивый гол в ворота Ньюкасла и хорошо провел матч на Уайт Харт Лейн. В одном из эпизодов Георге совершил жесткий подкат рядом с тренерской скамейкой. Тренер Джерри Фрэнсис подошел к Попеску после игры и сказал: "Великолепно, невероятно". "Да, мистер, это был хороший гол", – ответил Попеску. Реплика Фрэнсиса была эпичной: "Нет, я имел в виду, какой красивый подкат!"

On this day in 1994, Gheorghe (Gica) Popescu signed for Spurs.



He was great in the one season he played for Spurs before moving to Barca.



Gica made 28 appearances for Tottenham scoring 3 goals.



Here’s one of them - his effort against Newcastle - enjoy!#onthisday1994 #THFC pic.twitter.com/8ycdGGAj2s — tottenham_goals (@goals_tottenham) September 9, 2021

2 января 1995-го Тоттенхэм встречался в дерби с Арсеналом. За день до игры Попеску чувствовал себя очень плохо и подошел к тренеру со словами: "Я умираю". Фрэнсис ощупал голову защитника и сказал: "У тебя температура 39°C? Что не так?" Ты горячий и это просто означает, что тебе можно не разогреваться. Мне нужно, чтобы ты сыграл". На следующий день Попеску вышел на поле и забил единственный гол в том матче. А потом неделю провел в постели.

До речі, у суботу, 11 травня, колишня команда Георге Попеску прийматиме вдома Бернлі. Ліцензійний букмекер GGBET пропонує коефіцієнт 1,39 на перемогу Тоттенхема. Натомість успіх гостей оцінюється коефіцієнтом 7,08. У випадку нічийного підсумку ваша ставка помножиться на 5,84. Привабливою є ставка на нульову нічию. Коефіцієнт на такий підсумок матчу становить 2,78.

Отбывал наказание в тюрьме

После завершения карьеры Георге Попеску часто попадал в скандалы. Главный касался махинаций с трансферами 12 футболистов в период между 1999 и 2005 годами. Попеску стал одним из восьми румынских футбольных чиновников, которых приговорили к тюремному заключению за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Согласно приговору легендарного футболиста приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Однако после отбытия половины срока заключения Попеску был освобожден за надлежащее поведение.

Сейчас Георге Попеску 56, а его любят в Румынии, как и раньше. Легенда работает экспертом на телевидении и охотно вспоминает прошлое. О звездах такого масштаба современный румынский футбол может только мечтать.