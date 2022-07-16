Как известно, 14 июля Шахтер приступил к подготовке к новому сезону на первом сборе в Нидерландах. Помимо тренировочной работы в Роттердаме команда проведет серию спаррингов с представителями Эредивизи, сообщает официальный сайт "горняков".

Шахтер проведет спарринг с двукратным обладателем Кубка Нидерландов

Донецкий клуб запланировал три товарищеских матча. В частности, 22 июля Шахтер встретится с Фортуной (Ситтард), 26 июля сойдется с Аяксом, а 30 июля померяется силами с Утрехтом. Поединки с Аяксом и Утрехтом состоятся на стадионах соперников в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.

Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Напомним, за 5 благотворительных матчей, сыгранных Шахтером весной, было собрано 13,2 миллиона гривен.

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