Киевляне начали продажу пропусков на поединок против турецкого клуба.

Как известно, в среду, 20 июля, Динамо проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. Билеты на поединок уже поступили в продажу, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Отметим, что пропуска доступны в продаже онлайн и в кассах перед матчем. Покупка билетов доступна после регистрации по ссылке.

Стоимость тикетов от 40 до 150 польских злотых (приблизительно от 245 до 922 грн.) в зависимости от выбранного сектора.

Напомним, поединок состоится на городском стадионе имени Владислава Крола в польском городе Лодзе и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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