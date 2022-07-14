Хорватский специалист Игор Йовичевич стал главным тренером Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

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Контракт с 48-летним коучем заключен сроком на 2 года. Йовичевич стал 35-м главным тренером в истории Шахтера.

Напомним, Йовичевич выступал в составе Карпат в 2003 году. В 2012-м вернулся во львовский клуб в статусе ассистента тренера, а через три года стал полноценным наставником команды. Успел потренировать словенский Целе и загребское Динамо. В 2020-м вернулся в УПЛ и возглавил СК Днепр-1, с которым в прошлом сезоне финишировал третьим и получил право выступать в Лиге Европы.

В общей сложности, как тренер провел в чемпионате и Кубке Украины 92 матча – 37 побед, 18 ничьих, 37 поражений.

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