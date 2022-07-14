Товарищеский матч

Бохум – Лечче – 3:2

Голы: Штегер, 34, Хольтманн, 43, Ганвула, 65 – Коломбо, 14, 17

Ордец наконец-то сменил клуб – предатель Украины долго оставался верен Москве, а теперь будет выступать в Бундеслиге

Экс-защитник московского Динамо Иван Ордец повредил бедро в первом же матче за немецкий Бохум. Украинец травмировался на 20-й минуте товарищеского поединка с Лечче. Интересно, что на тот момент рурцы "горели" со счетом 0:2 – первый гол полностью на совести нашего новичка. К слову, Бохум еще до перерыва смог восстановить статус-кво, а после отдыха вырвал победу у итальянцев.

Напомним, представитель немецкой Бундеслиги презентовал Ордеца всего три дня назад – украинец воспользовался правилом ФИФА и заморозил контракт с Динамо М на год.

Заметим, что за три месяца войны Ордец никак не выразил свою позицию. Два его единственных сообщения в соцсетях появились еще в конце февраля. Первый – о том, что Иван якобы "всем сердцем с Украиной". Второй – об ужасах в его родной Волновахе. При этом ни слова об оккупантах и ​​о России как виновниках кровопролития. Хотя Ордец перестал попадать в состав московского Динамо, но это не помешало ему громко отпраздновать завершение сезона.

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