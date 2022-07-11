"Горняки" готовятся к возвращению в тренировочный процесс после небольшого отдыха.

11 июля часть игроков Шахтера посетили клинику, где прошли традиционный медосмотр перед началом нового сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер объявил об отставке Де Дзерби

В первую группу, которые уже прошли смотр, вошли Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Георгий Судаков, Ефим Конопля. В ближайшие дни эти процедуры пройдут остальные футболисты Шахтера, после чего команда сможет начать тренировочный процесс.

Напомним, сегодня "горняки" объявили об уходе Роберто Де Дзерби. Его преемником должен стать Игорь Йовичевич из СК Днепр-1.

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