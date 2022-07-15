"Какие здесь могут быть оправдания? После таких кадров думаешь о том, что у РФ народа много, а людей нет. Одни орки", – написал Сидорчук в своем Instagram под видео последствий обстрела Винницы.

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Напомним, днем, 14 июля, россияне нанесли ракетный удар по Виннице. Взрывы раздались в центре города. Несколько десятков человек погибли, около сотни получили ранения.

Заметим, что россияне уже далеко не в первый раз обстреливают гражданские объекты, оправдывая это своей больной фантазией о засадах украинских военных, базами НАТО и другими выдумками своих пропагандистов.

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