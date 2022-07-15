Сидорчук поставил диагноз россиянам после обстрела Винницы
Капитан Динамо Сергей Сидорчук метко и лаконично отреагировал на попадание российской ракеты в Винницу.
"Какие здесь могут быть оправдания? После таких кадров думаешь о том, что у РФ народа много, а людей нет. Одни орки", – написал Сидорчук в своем Instagram под видео последствий обстрела Винницы.
Цыганков – об обстрелах родной Винницы: "Страна-террорист, они должны быть остановлены!"
Напомним, днем, 14 июля, россияне нанесли ракетный удар по Виннице. Взрывы раздались в центре города. Несколько десятков человек погибли, около сотни получили ранения.
Заметим, что россияне уже далеко не в первый раз обстреливают гражданские объекты, оправдывая это своей больной фантазией о засадах украинских военных, базами НАТО и другими выдумками своих пропагандистов.
Россия напала на Украину: страсти по Йовичевичу, подлость бывшей Роналду и окончательный выбор Шахтера (LIVE)