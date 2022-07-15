"Йовичевич оставался кандидатом номер один": Палкин объяснил выбор нового тренера Шахтера
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал назначение Игора Йовичевича на должность главного тренера команды.
"У нас было несколько кандидатур, но Йовичевич оставался кандидатом номер один. Прежде всего, он имеет европейский опыт – он как игрок был одним из первых, кто из Хорватии попал в Реал (Мадрид), он тренировал Динамо U-19 (Загреб) и показал очень хороший результат с ними. И вообще, на мой взгляд, это тренер с достаточно большими перспективами.
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Но одна из самых главных причин – у него очень большой опыт в украинском чемпионате. Он знает украинский чемпионат, проработал в нем более четырех лет, знает футболистов, которые сегодня у нас в команде – это и наши игроки, и вернувшиеся из аренд. Он понимает их уровень, так что не понадобится много времени, и с первого дня тренер знает, с кем имеет дело и чего от ребят требовать.
Эти опыт и знания, которые он имеет в части украинского чемпионата, в части того, что он является тренером европейского склада ума, европейского подхода к тренировочному процессу и вне его, и одно из главных, что он проповедует атакующий футбол, который является нашей ДНК, нашей визитной карточкой – все эти обстоятельства нас привели к тому, что мы единогласно выбрали Игора Йовичевича", – приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.
Напомним, Шахтер официально назначил наставником Игоря Йовичевича. Хорват в этой должности заменил итальянца Роберто Де Дзерби.
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