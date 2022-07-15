"У нас было несколько кандидатур, но Йовичевич оставался кандидатом номер один. Прежде всего, он имеет европейский опыт – он как игрок был одним из первых, кто из Хорватии попал в Реал (Мадрид), он тренировал Динамо U-19 (Загреб) и показал очень хороший результат с ними. И вообще, на мой взгляд, это тренер с достаточно большими перспективами.

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Но одна из самых главных причин – у него очень большой опыт в украинском чемпионате. Он знает украинский чемпионат, проработал в нем более четырех лет, знает футболистов, которые сегодня у нас в команде – это и наши игроки, и вернувшиеся из аренд. Он понимает их уровень, так что не понадобится много времени, и с первого дня тренер знает, с кем имеет дело и чего от ребят требовать.

Эти опыт и знания, которые он имеет в части украинского чемпионата, в части того, что он является тренером европейского склада ума, европейского подхода к тренировочному процессу и вне его, и одно из главных, что он проповедует атакующий футбол, который является нашей ДНК, нашей визитной карточкой – все эти обстоятельства нас привели к тому, что мы единогласно выбрали Игора Йовичевича", – приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер официально назначил наставником Игоря Йовичевича. Хорват в этой должности заменил итальянца Роберто Де Дзерби.

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