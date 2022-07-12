"Матчи будут проходить без зрителей. Решение было принято вместе с президентом и премьер-министром Украины. Только с участием спортсменов, тренеров и СМИ. Рядом должно быть хранилище, чтобы все было под контролем. Будет взаимодействие с местными властями, с полицией, МЧС. Это сложно, но можно так проводить внутренние чемпионаты. Безопасность – это главное.

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Как быть, если до хранилища 500-800 метров? УАФ отрабатывает эти моменты со всеми регионами, где есть возможность проводить матчи. Они будут проходить только там, где есть хранилище и где можно спрятаться. Они отработают все моменты безопасности, только тогда там будут проходить матчи. У нас будет 5-7 минут, нужно, чтобы за это время все были в хранилище. А когда мы победим, тогда на трибунах будет и 20, и 50, и 60 тысяч болельщиков.

Несколько стадионов нужно будет отстроить после победы? Не несколько, а больше. Разрушены 111 спортивных объектов. Это и Дворцы спорта, и бассейны, и футбольные поля, и легкоатлетические манежи. Более чем на 160 миллионов долларов разрушены. Но после победы мы построим еще больше", – сообщил Гутцайт во время телемарафона.

Напомним, базовой датой начала УПЛ выбрали 23 августа – день Государственного флага Украины.

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