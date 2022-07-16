В последние дни украинского универсала активно сватают в Арсенал. Лондонский клуб уже якобы договорился с "горожанами" относительно цены, поэтому теперь осталось согласовать детали контракта с Александром.

Ман Сити и Арсенал согласовали цену Зинченко – остаются вопросы со сроком контракта и зарплатой украинца

Но, несмотря на возможный переход, Хосеп Гвардиола взял Зинченко в турне по США. Кроме украинца, в списке оказались еще 25 игроков, среди которых и летние новички – вратарь Штефан Ортега Морено, хавбек Калвин Филлипс и нападающий Эрлинг Холанд.

В турне у "горожан" запланированы два поединка – против Америки и Баварии. Далее у подопечных Гвардиолы матч за Суперкубок Англии против Ливерпуля.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця