Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для актуальной информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже 36-я новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов.

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18:18. В сборной Польши оценили решение выгнать до сих пор играющего на России защитника – наказания от ФИФА не ждут.

17:17. Андрей Шевченко не забывает о наших врачах и постоянной финансовой поддержке Украины, делая это не для галочки, а от души. Легенда украинского футбола даже получил предложение возглавить медицинскую сборную.

17:07. Два легионера Динамо готовы вернуться в команду. Помощник Луческу раскрыл фамилии и кадровую ситуацию

16:56. "Он провел колоссальную работу": Дулуб назвал главного фаворита нового сезона УПЛ.

16:36. "Дальше будет повеселее": Бущан разозлил фанатов Фенербахче заявлением о том, что его не впечатляет соперник на первом этапе квалификации Лиги чемпионов.

16:16. Первая громкая отставка новой эпохи: Челси уволил рулевого – давний соратник Абрамовича проработал 19 лет, а перед тем помогал наживать сумасшедшие капиталы в российских компаниях на выкачке нефти и газа.

15:55. Сборная Польши выгнала Рыбуса – участника 3 крупных турниров, который после нападения России на Украину не только не покинул путинский край убийц, мародеров, насильников и безразличного стада, но еще подписал контракт с другим московским клубом. Выбор есть выбор, а принципы остаются принципами. Теперь известный футболист может разве что подсмотреть за ЧМ-2022, как его друзья-решисты. Спасибо полякам за еще один солидный жест поддержки.

15:15. "Жду решения братьев Суркисов": Цитаишвили пролил свет на свое будущее в Динамо.

14:44. Мудрик получил конкурента на трансфер в Байер, но является приоритетом для немецкого клуба и имеет хорошие перспективы получать достойную игровую практику.

14:14. Ребров хочет подписать Сидорчука в Аль-Айн, воспользовавшись ситуацией с контрактом капитана Динамо.

13:13. Сборная России анонсировала 2 матча, но соперники все еще существуют только в их голове. Рашисты не утешали своего рабовладельца, именующего себя президентом, уже более 7 месяцев. Простой будет еще большим.

А мы напоминаем, что только двое действующих российских футболистов хотя бы как-нибудь публично выступили против войны (да и то Соболев из Спартака быстро удалил свои два слова "нет войне"). Остальные, очевидно, радостно поддерживают убийства тысяч украинцев, совершаемые путинской армией.

12:12. "Видимо, Суркис смотрел в будущее": Бущан оценил уровень УПЛ из-за войны.

11:11. Шахтер может усилить соперника Динамо в Лиге чемпионов. Игрок стал "кошмаром" для команды Луческу во время одной из предыдущих встреч.

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