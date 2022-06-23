"Есть люди, которые ходят и говорят, что поддерживают Украину, но когда ты в конце концов просишь их показать это, они не хотят поддерживать. Есть один европейский клуб, очень известный, с которым у нас было соглашение, содержащее пункт об их обязательстве сыграть с нами товарищеский матч или заплатить 300 тысяч евро.

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Мы не сыграли этот матч, хоть и не раз пытались его организовать. Когда началась война, мы обратились к ним: "Смотрите, мы не сыграли товарищеский матч, нам как клубу деньги не нужны, пожалуйста, пожертвуйте их на помощь украинским беженцам". Они не заплатили. У клуба есть деньги – большие деньги", – признался Палкин в интервью The Athletic.

Добавим, что после начала войны Динамо и Шахтер заявляли, что проведут благотворительные матчи с топовыми европейскими командами, но на деле удалось сыграть только одну такую игру – с дортмундской Боруссией.

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