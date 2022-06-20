Байер пытается подписать полузащитника лиссабонского Спортинга Гонсало Плату, сообщает Transfermarkt.

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21-летний эквадорец – прямой конкурент на позицию Михаила Мудрика, которого давно сватают в немецкую команду. Плата – чистый правый вингер, но легко может сыграть на противоположном фланге. Это уже не первая попытка немецкого клуба подписать Гонсало – два года назад фармацевты уже пытались оформить переход эквадорца.

Надеются леверкузенцы и на своего защитника Пьеро Инкапье, который должен помочь перетащить соотечественника на Бай-Арену (оба игрока помогли Эквадору квалифицироваться на ЧМ-2022). Отмечается, однако, что трансфер украинца – приоритет Байера.

Леверкузенцы должны быть активны на трансферном рынке, поскольку летом команду могут покинуть сразу несколько исполнителей. Левый вингер Паулиньо, контракт которого с немцами действует до 2023 года, не хочет пролонгировать соглашение. Еще один "левак" – Мусса Диаби – стремится перебраться в АПЛ, а играющий справа Амин Адли травмирован и до начала сезона не успеет вернуться на поле.

Напомним, Плата выступает за Спортинг с июля 2019 года. Прошлый сезон он на правах аренды провел в Вальядолиде и помог команде вернуться в Ла Лигу (31 матч, 6 голов и 5 результативных передач). Испанцы имеют право первоочередного выкупа футболиста за 10 млн евро, однако готовы выложить за эквадорца не более 7 млн. Спортинг не хочет уступать в цене, поскольку 50% трансферных прав на футболиста принадлежит Индепендьенте, где начинал карьеру Плата. Удовлетворить финансовые требования по Гонсало может Лидс, который также положил глаз на игрока, но только в случае, если продаст Рафинью (трансфер в Барселону все ближе).

Провокативный твит Байера (на фото Инкапье и Плата)