Полузащитник Валентин Рубчинский вернулся в общую группу СК Днепр-1, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 22-летний хавбек вместе со всеми готовится к матчу с Динамо. Ожидается, что Валентин сможет выйти против киевлян с первых минут.

Напомним, Рубчинский пропустил поединок 25-го тура против Вереса (1:1) из-за мышечных проблем. Тогда врачи решили приберечь одного из лидеров команды, чтобы не нанести еще больший вред здоровью.

К слову, в текущем сезоне полузащитник провел за днепрян 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Дуэль между СК Днепр-1 и Динамо состоится в субботу, 27 апреля. Начало встречи в 13:00.

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