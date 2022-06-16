Россия напала на Украину: Зозуля и экс-голкипер Динамо приобрели скорую для воинов, новые клубы для лидеров сборной
Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!
Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже 35 новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле.
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20:35. Неприятные новости тоже есть. "Много эмигрантов из стран третьего мира поддерживают Путина": легенда Динамо – об отношении Швеции к преступлениям россиян.
19:50. Лидеры сборной Украины могут сменить клубную прописку. У Руслана Малиновского появился вариант с Ювентусом. Андрея Ярмоленко рекламируют клубам МЛС.
19:11. Бенфика плодотворно отрабатывает украинский вектор. Лиссабонцы определились с судьбой Яремчука после трансфера главной звезды в Ливерпуль, а также закрыли трансфер Давида Нереса из Шахтера.
18:45. Роберто Де Дзерби получил вариант трудоустроиться в итальянском клубе – у наставника Шахтера есть три конкурента. Тем временем, главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес впервые вернулся к работе с командой, которая готовится к матчам квалификации ЧМ-2023 против Шотландии и Венгрии.
18:30. Зозуля с помощью экс-кипера Динамо приобрел автомобиль скорой помощи для воинов: "Этот Mercedes ценнее любого McLaren".