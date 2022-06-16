Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Победа будет за Украиной!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже 35 новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле.



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20:35. Неприятные новости тоже есть. "Много эмигрантов из стран третьего мира поддерживают Путина": легенда Динамо – об отношении Швеции к преступлениям россиян.

19:50. Лидеры сборной Украины могут сменить клубную прописку. У Руслана Малиновского появился вариант с Ювентусом. Андрея Ярмоленко рекламируют клубам МЛС.

19:11. Бенфика плодотворно отрабатывает украинский вектор. Лиссабонцы определились с судьбой Яремчука после трансфера главной звезды в Ливерпуль, а также закрыли трансфер Давида Нереса из Шахтера.

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18:30. Зозуля с помощью экс-кипера Динамо приобрел автомобиль скорой помощи для воинов: "Этот Mercedes ценнее любого McLaren".