"Водки не пьем уже третий месяц. Это принципиально. Я всем в батальоне сказал. Двух людей даже выгнал из батальона за то, что были пьяны.

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Чем питаемся? У нас же деревня, все натуральное. Это в Киеве политики забывают, что под асфальтом есть благодарная земля.

Все считают, что там и небо голубее, и воробьи больше, и трава позеленее. Это их мнение. Но у нас здесь есть молоко, яйца, сало. У нас здесь здоровое питание, с этим все хорошо", – сказал Поворознюк в комментарии YouTube-каналу Ukraine Media.

Напомним, после начала полномасштабной войны России с Украиной Поворознюк организовал и возглавил добровольческий батальон "За Петровщину". Через свой благотворительный фонд он покупает гуманитарную помощь для защитников и передает на фронт.

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