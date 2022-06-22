"Ориентировочные даты нового сезона? Нет такой даты, есть ориентир: конец августа – начало сентября. УПЛ уже определилась с датой. Но ведь вы понимаете, что наивысшая лига еще подвязана под еврокубки и матчи национальной сборной Украины.

Первая и Вторая лиги могут изменить формат проведения чемпионата

Первая и Вторая лиги начнутся позже УПЛ? Бесспорно. Города, где будем проводить матчи? Пока мы это не обсуждали. Мы будем стараться больше городов привлечь, если разрешит ситуация и военные администрации. Я думаю, что это будет Центр и Запад Украины. Если взять только Киев, то мы просто физически не сможем все матчи УПЛ и Первой лиги провести на одних и тех же стадионах.

Нагрузка будет достаточно весомой. Многое будет зависеть от самих клубов, как они смогут обеспечить меры безопасности на стадионах, и от разрешений военных администраций", – отметил Каденко в интервью Fanday.

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