Вингер Динамо Витиньо, выступающий за Атлетико Паранаэнсе на правах аренды, хочет остаться в Бразилии и на следующий сезон.

Бразилец во второй раз воспользовался правилом ФИФА, позволяющим игрокам заморозить контракт с украинским или российским клубом, и продлил арендное соглашение с Атлетико Паранаенсе до 30 июня 2023 года, утверждает Globo Esporte.

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Добавим, что контракт Витиньо с Динамо рассчитан до лета 2026 года. В Киеве он успел сыграть в 13 матчах и забить 3 гола.

В Бразилии статистика вингера не впечатляет – Витиньо сыграл в 9 матчах и отдал 1 результативную передачу в поединке Кубка Либертадорес.

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