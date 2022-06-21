"На первой тренировке было много эмоций, ведь команда начала подготовку к сезону. У нас большая группа игроков. Разделили их на две группы по 25 футболистов, провели 2 занятия. На следующей неделе появится еще одна группа. Все они будут тренироваться по общей программе, тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы хорошо их подготовить.

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Привлекаем к тренировкам с основой много молодежи. Эти ребята должны терпеть и ждать своего шанса. Чтобы попасть в главную команду, им придется пройти несколько уровней подготовки. У нас за основу уже играли молодые исполнители. Григорий Козловский неоднократно отмечал, что за молодежью будущее команды. Мы даем им такую ​​возможность, создаем условия для здоровой конкуренции, в которой эти ребята могут прогрессировать.

Футбол во время войны... Это новый опыт не только для футболистов и тренерского штаба. Я верю, что все будет хорошо, наступит мир в Украине и наше молодое поколение не будет бояться ракет и взрывов, а будет играть в футбол и будет радовать болельщиков.

Я счастлив, что у меня есть возможность тренировать такое большое количество талантливой молодежи. Приложу все усилия, чтобы передать им свой опыт. Кроме того, я ставлю перед собой задачу разговаривать на украинском языке. Стараюсь его улучшать каждый день, буду давать интервью только на украинском", – цитирует Кучука сайт львовян .

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