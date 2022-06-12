Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже 34 новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Петраков празднует первый подобный триумф, а украинский клуб покидает большой футбол

17:07. Ротань нашел дополнительную мотивацию Украины U-21 на игру с Арменией – брат одного из игроков молодежной сборной находится на передовой.

16:56. Бущан и Лунин трогательно поблагодарили Пятова за карьеру в сборной Украины. Голкипер Динамо посвятил легенде мэм.

16:16. Додо завершает трансфер в Серию А. На игрока Шахтера также охотилась Барселона. Донецкий клуб должен получить 15 миллионов. Эта сумма в 8 раз больше, чем стоил бразильский защитник, но на 5 меньше, чем можно было заработать еще зимой до зверского нападения России.

15:15. Сабо ожидает, что Динамо дорого продаст Забарного в Тоттенхэм: "Через год-два он обойдется в 50 млн евро".

14:14. Леоненко посоветовал Зинченко бежать из Ман Сити. Экс-форвард сделал смелую заявочку, будто бы Александр не умеет отбирать мяч, сравнив с Малиновским.

13:13. Цыганков может заменить Мане в Ливерпуле. Английский клуб рассчитывает нажиться на Динамо, использовав войну в Украине и ситуацию с контрактом Виктора.

12:12. Украина – Армения: Малиновский "присвоил" себе результативное действие Караваева. Совет итальянского легионера сработал. В том же комментарии Руслан сделал интересное признание о прежней атмосфере в сборной Украины. Были свои скрытые причины, почему наши таланты не могли быстрее заиграть.

Украина – Армения: Пятов прощается разгромом, голевая защита Динамо и ключевой маневр сборной в матче Лиги наций