"В этом году мне будет 37, но я еще хочу поиграть и передать молодежи свой опыт. Про рекорд я больше говорить не хочу, мне он до задницы. В Украине идет война, и не время думать об этом. Сейчас есть более важные вопросы.

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Надеюсь, что тренер рассчитывает на меня. Я общался с Владимиром Шараном. Между нами хорошее общение, и я всем доволен. Да, сейчас я не в очень хорошей форме. Когда началась война, то мысли были далеко не о футболе. Был шок.

Я еще не наигрался в футбол. Это главное. Я хочу продолжать. Дело не в возрасте, а в ощущениях. Если держать себя в форме, то можно играть. Если я почувствую, что больше не могу, то сам в этом честно признаюсь", – сказал Селезнев в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, сейчас в активе форварда 117 забитых мячей в рамках чемпионата Украины. До повторения рекорда Шацких и Реброва (123) остается 6 голов.

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