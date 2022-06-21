Вице-президент криворожцев Артем Гагарин и президент Константин Караманиц высказались по поводу нового наставника команды, который будет совмещать тренерскую работу со службой в ВСУ.

"Видимо, в нынешней ситуации – это идеальный вариант главного тренера во всех смыслах. Его опыт – это именно то, что сейчас необходимо Кривбассу, а его гражданская позиция полностью совпадает с нашей. И хотя наше сотрудничество с Юрием Николаевичем начинается только сегодня, наше взаимодействие на фронте началась почти с первых дней войны.

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Так случилось, что он защищал страну именно на Криворожском направлении: наверное, это тоже знаково. Я обещаю, что и дальше мы вместе продолжим помогать ВСУ вплоть до нашей победы над российским агрессором", – цитирует президента сайт "красно-белых" .

Артем Гагарин добавил: "Вместе с компанией "Рудомайн", генеральным партнером клуба, с 24 февраля мы активно помогаем городу, временным переселенцам и нашим бойцам по всей линии фронта. Новый главный тренер – фигура знаковая, и я сейчас не только о футболе, но и о его патриотической позиции.

Даже формат объявления Юрия Николаевича в статусе главного тренера был выбран не случайно, ведь песня "Допоможе ЗСУ" тоже является одним из символов нашего героического противостояния".

Контракт Вернидуба с Кривбассом рассчитан на три года. Для криворожцев сезон 2022/23 будет первым в УПЛ после возрождения.

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