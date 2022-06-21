"Всем привет из Закарпатского котла. А, мы уже месяц в Киеве, а до того были во Львове... А в первые недели войны были в Киеве. А Киев и Львов – это совсем не Закарпатье.

"Витя, занимайся рыбалкой, а футбол оставь профессионалам": Леоненко жестко прошелся по Вацко

В принципе, я знал, что там туго с географией, уровень знаний базируется на исследовании глобуса Тюмени. Мы и сейчас все это видим, знаете, сколько их здесь "заблудилось". Но в этом случае у меня была надежда, что коты что-нибудь правильно подскажут. Не помогло..." – начал Вацко свою программу Вацко on air.

Напомним, заочный конфликт начался с того, что Вацко высмеял аналитику Леоненко по поводу "изгнания" легионеров УПЛ. Эксперт в ответ назвал комментатора "рыболовом, который умничает из Закарпатского котла".

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