"Металлист сейчас находится на сборах в Турции. В принципе, приехали все ребята из тех, кто был с нами. Осталось только, чтобы доехали Романюк и Федорив. Команда тренируется, уже определены товарищеские игры, идет подготовка к сезону.

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Война еще раз показала, что мы не прогадали. Кучер всем доволен. Возможно, подключим молодых ребят 2006 года рождения. Не как основных игроков, но будем пробовать, развивать. Ведь Академия футбола наша работает, традиции нужно продолжать. Все-таки мы выпускаем неплохих футболистов.

Я общаюсь каждый день с Александром Ярославским. Он президент клуба. Я с ним все это обсуждал. Да, управлением клуба сейчас занимаюсь я. Решаю вопросы, связанные со спонсорами, с игроками: кого продать, кого купить или, возможно, взять в аренду. Вы же понимаете, что такое запас прочности Металлиста, а точнее кто такой этот запас прочности. Это Александр Ярославский. Ничего другого никто не придумал. Он меня заверил, что все будет нормально. Да, может, не в тех объемах будет финансирование. Но я же понимаю, и все понимают, что от этой войны богаче точно никто не стал", – сказал Красников в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, по итогам прошлого сезона Металлист стал победителем Первой лиги и завоевал право выступать в элите.

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