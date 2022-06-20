Голкипер Динамо Георгий Бущан уверен, что киевлянам в новом сезоне будет легче по сравнению с другими украинскими командами.

"Наверное, наш президент смотрел в будущее, потому что в нашей команде большинство футболистов – украинцы. Нам легче.

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Конечно, упадет немного уровень, и это плохо. Мы росли, мы видели и Первую лигу, и подтягивались середнячки. Чемпионат становился на ноги", – сказал Бущан в программе "Денисов Time".

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новая кампания на всех уровнях (УПЛ, Первая и Вторая лиги, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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