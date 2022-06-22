“Необходимая сумма – 500 млн грн (15 млн $), срок – одна неделя.

"Уже на следующей неделе будем ху*рить орков": Сикан призвал жертвовать средства на "Байрактары"

Но пусть эти большие цифры вас не пугают – вспомним литовцев. Им понадобилось три дня на один "Байрактар". Ну а теперь вспомним, что мы – украинцы. Есть ли что-то, что нам не под силу?" – сказал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, на реализацию идеи фонда Сергея Притулы нужно 500 миллионов гривен (15 миллионов долларов). Меньше чем за день неравнодушные уже пожертвовали более 202 миллионов.

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