Шахтер сменил польский город для базирования в сезоне 2022/23, – журналист
Донецкий клуб продолжает заниматься подготовкой к новым кампаниям УПЛ и Лиги чемпионов.
В сезоне 2022/23 "горняки" будут базироваться в польском городе Люблин, информирует журналист Андрей Сенькив. Ранее была информация, что клуб выберет Варшаву,
Шахтер будет "разрываться" между Украиной и Польшей – дончане уже имеют место проведения собрания и топового соперника
Шахтер решил располагаться поближе к границе. Впрочем, матчи УПЛ клуб будет проводить именно в Украине: во Львове или Закарпатье. Вероятно, соперниками дончан в первом круге будут Минай, Львов, Рух, Динамо, СК Днепр-1, Ворскла и Заря.
Источник также добавляет, что все команды будут играть в Украине. Альтернативный вариант с проведением игр в Польше на постоянной основе маловероятен. Премьер-лига должна стартовать в конце августа.
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