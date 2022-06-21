В сезоне 2022/23 "горняки" будут базироваться в польском городе Люблин, информирует журналист Андрей Сенькив . Ранее была информация , что клуб выберет Варшаву,

Шахтер будет "разрываться" между Украиной и Польшей – дончане уже имеют место проведения собрания и топового соперника

Шахтер решил располагаться поближе к границе. Впрочем, матчи УПЛ клуб будет проводить именно в Украине: во Львове или Закарпатье. Вероятно, соперниками дончан в первом круге будут Минай, Львов, Рух, Динамо, СК Днепр-1, Ворскла и Заря.

Источник также добавляет, что все команды будут играть в Украине. Альтернативный вариант с проведением игр в Польше на постоянной основе маловероятен. Премьер-лига должна стартовать в конце августа.

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