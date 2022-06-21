"Ярослав молодец. Меня набрал его агент и спросил, что мне нужно. Я сказал, что нужны два дрона. Через два часа агент мне перезвонил и сказал, что Ярик дал добро, и он завтра их уже привезет. Потом Ракицкий мне сам написал и я его поблагодарил. Он спрашивал, что мне еще нужно.

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Ярослав сейчас находится в Турции с семьей. Я знаю, что он хочет приехать сюда в Киев и идти воевать. Но я сказал, что у него еще 2-3 года карьеры – пусть зарабатывает деньги любимым делом и получает удовольствие.

Он был и остается патриотом Украины. То, что его критиковали за неисполнение гимна – это его личное. Но ведь он приезжал в сборную и играл. Он вместе со всеми радовался нашим победам и расстраивался нашим поражениям. О Ракицком я могу сказать, что он патриот своей страны и порядочный человек.

Вернуть Ракицкого в сборную Украины? Этим футболистам сборной есть чему поучиться у Ярика. Миколенко, Матвиенко, каждому в сборной есть чему поучиться у Ярика. Он командный игрок, он всегда за коллектив, он бы еще больше их сплотил", – поделился Алиев в программе Профутбол Digital.

Напомним, менее чем через неделю после полномасштабного вторжения России в Украину он досрочно прекратил сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга, после чего потренировался с Металлистом и вернулся в Шахтер.

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