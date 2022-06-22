"Что это такое, Иванисеня? Я не знаю, кто это такой, честно говорю. Иванисенин какой-нибудь. Я не слышал, честно говорю. Не может расторгнуть контракт? Да похрен, какие деньги, когда у тебя в стране война идет?

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Кто тебя дисквалифицирует, когда идет война? В ФИФА что дураки сидят? Они все отлично понимают. Для этого есть агенты, если начнутся суды. Они выбрали деньги", – сказал Алиев на YouTube-канале Профутбол Digital.

Напомним, Иванисеня летом 2021 года стал игроком Крыльев Советов и остался в российском первенстве после начала полномасштабной войны Украины с россиянами. ФИФА и УЕФА официально разрешили игрокам расторгать контракты с российскими клубами.

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