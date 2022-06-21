"Договоренность с Эвертоном и Лионом по поводу проведения благотворительных матчей? По большому счету, и эти соперники пока только на бумаге. Наш международный департамент занимается организацией сборов и матчей. Важно, что матчи у нас будут не только контрольные, но и благотворительные с целью собрать средства на помощь Украине.

Динамо выбирает город для проведения матчей еврокубков – есть три варианта в Польше и Румынии

Определенный список соперников есть, но он еще не сформирован полностью. Когда это произойдет – будет опубликована соответствующая информация в клубных медиа", – отметил Карас в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, "бело-синие" в апреле и мае провели благотворительные поединки с Легией, Галатасараем, ЧФР Клуж, Боруссией Дортмунд, Динамо Загреб, Базелем и Флорой, собрав более 25 млн гривен в помощь Украине, страдающей от российского нашествия.

"Стоит каждый доллар, который мы не заплатили Динамо": экс-звезда Киева выдал шоу, Суркис не может выбить денег за него