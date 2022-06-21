56-летний специалист стал главным тренером Кривбасса, информирует официальный сайт криворожцев . Вернидуб поставил подпись под трехлетним контрактом. В тренерский штаб вошли Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, тренер-аналитик Валерий Михайленко. Тренером вратарей остается Тарас Гребенюк.

Вернидуб посетил товарищеский матч Кривбасса

Теперь Юрий Николаевич будет совмещать тренерскую работу со службой в рядах Вооруженных Сил Украины. По приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Вернидуба перевели в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.

"Это позволит ему в свободное от исполнения служебных обязанностей время предоставлять необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям при условии соблюдения законодательства о труде", – говорится в официальном письме Министерства обороны в адрес клуба.

Напомним, последним местом работы украинского тренера был молдавский Шериф, с которым он выступал в групповом этапе Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы. После вылета из еврокубков Вернидуб отправился на фронт защищать Украину от России.