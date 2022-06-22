"Горняки" собрали продовольственные товары и воду, которые из Киева отправили одному из подразделений ВСУ, сообщает пресс-служба клуба. Отгрузкой занимались сотрудники Шахтера и один из игроков – Георгий Судаков.

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"Как и все украинцы, мы благодарны нашим воинам за их смелость и мужество, с которыми они отстаивают нашу землю, защищают Украину. ВСУ – это настоящие герои, на которых мы все равняемся. Знаю, что Шахтер, работники клуба и все футболисты от первых дней войны помогают, как могут, – и армии, и мирным жителям. И будем делать все, что в наших силах, чтобы приблизить победу Украины!" – отметил Судаков.

Добавим, что длится уже 119-й день позорной войны, которую начали рашисты против Украины. ВСУ продолжают защищать наши земли, отразив их наступления с северных направлений. Теперь необходимо выбить оккупантов из южной и восточной частей Украины.

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