"В обществе предвзято относятся к людям, покинувшим города и страну, при этом, не объяснив своих действий. Они не помогают представителям движения. К сожалению, и в нашем случае есть подобный прецедент. Лицо, которое долгое время было лидером не только нашего футбольного сообщества, но и всего красно-белого движения города, а с момента возрождения ФК Кривбасс занимало должность в администрации клуба – это Иващенко Вадим "Дым".

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Вынуждены констатировать, что те связи, контакты и возможности, которыми владел Иващенко Вадим, не были использованы во благо нашего движения и для защиты города и страны. При попытке с ним связаться он не выходит на связь во время войны.

Подытожив все это: обращаемся в родной клуб – требуем уволить Иващенко Вадима "Дым" с занимаемой должности в связи с полным отсутствием любого интереса и участия в жизни движения во время войны с оккупантом. Также, с этого момента сообщаем всем о том, что этот человек больше не имеет отношения к красно-белому движению!

Под этим решением подписались представители всех футбольных сообществ нашего сектора: "The Company", "Братия", "Jolly Gang", "Old school", "Только Кривбасс", – говорится в сообщении фанатов Кривбасса в Instagram.

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