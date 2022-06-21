Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич лаконично описал Анатолия Тимощука, оставшегося в России после нападения оккупантов на Украину.

Мирон Богданович посетил мероприятие, организованное STAND UP Battle Club, где юмористы проводили сдержанно и общались со зрителями онлайн.

"Тимощук – ган*он": экс-капитану сборной Украины посвятили песню

Пользователь с ником "Антон ака г*ндон Тимощук" спросил Маркевича, почему он (Тимощук – прим.) дебил. "Г*ндон и г*ндон", – лаконично ответил Маркевич на стриме "Культурна оборона".

Напомним, экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук после начала полномасштабной войны сохраняет гордое молчание по поводу зверств российской армии и геноцида украинцев. В результате, УАФ лишила его всех титулов и пожизненно запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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