Культовые всемирные корпорации не хотят иметь ничего общего со страной-оккупантом.

Бутсы россиянина, не имеющие аналогов в мире / Фото из открытых источников

Спортивный гигант Nike в марте приостанавливал свою работу на территории РФ, а теперь полностью уходит с рынка страны, подло ворвавшейся в Украину.

Крымские коллаборанты ноют, что их не берут даже на дно футбольной России: "На клубы по три человека ходят"

"Компания Nike inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение nike больше не доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно закрывались временно и больше не откроются", – говорится в пресс-релизе американской компании.

Напомним, в марте работу на территории РФ приостанавливал и Adidas, однако немцы пока не объявляли о полном разрыве связей с оккупантами.

Россия напала на Украину: Зинченко скинулся на "Байрактары", Алиев сделал смелое заявление (LIVE)