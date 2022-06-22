Динамо – Фенербахче: Киев назвал дату и место проведения матча Лиги чемпионов
14:24 - Читати українською
"Бело-синие" определились с ареной, где проведут домашний матч квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче.
Динамо сыграет домашний поединок против Фенербахче на Муниципальном стадионе в Лодзи, сообщает официальный сайт киевлян.
Динамо выехало на сбор в Румынию – Супряга и Цитаишвили вернулись в команду, отсутствуют лидеры и легионеры
Игра состоится в среду 20 июля, а начало игры – в 21:00 по Киеву. Ответный матч состоится на Шюкрю Сараджоглу 26 или 27 июля.
Добавим, что это будет первый матч для Динамо в еврокубках после начала полномасштабной войны, которую россияне решили против Украины.
"Стоит каждый доллар, который мы не заплатили Динамо": экс-звезда Киева выдал шоу, Суркис не может выбить денег за него
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter