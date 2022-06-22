"Бело-синие" определились с ареной, где проведут домашний матч квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче.

Динамо сыграет домашний поединок против Фенербахче на Муниципальном стадионе в Лодзи, сообщает официальный сайт киевлян.

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Игра состоится в среду 20 июля, а начало игры – в 21:00 по Киеву. Ответный матч состоится на Шюкрю Сараджоглу 26 или 27 июля.

Добавим, что это будет первый матч для Динамо в еврокубках после начала полномасштабной войны, которую россияне решили против Украины.

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