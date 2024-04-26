Мюнхенцы длительное время ищут замену Томасу Тухелю, который должен покинуть клуб после завершения сезона. Первым выбором Баварии был Хаби Алонсо, но он решил продолжать тренировать Байер. Ули Хёнесс, почетный президент мюнхенцев, подтвердил, что клуб контактирует с Ральфом Рангником.

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"Да, мы ведем переговоры с Рангником. Я думаю, что в течение недели мы примем решение. Если кто-то из тех, кто принимает решение, не поддерживает нового тренера, он не придет. Это касается не только меня", – цитирует Хьонесса Mundo Deportivo.

Напомним, что Ральф Рангник работал с Манчестер Юнайтед в сезоне 2021/22. Сейчас специалист возглавляет сборную Австрию, контракт с которой рассчитан до 2026 года.

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