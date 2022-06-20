"Украина в целом футбольная страна, которая всегда славилась своими игроками. Многие выступают за границей. Свято место пусто не бывает. Понятно, что возможно временное снижение уровня, потому что в Украине были качественные легионеры, у того же Шахтера, Ворсклы, Зари. Это шанс для молодежи, шанс для ребят из Первой лиги делать шаг вперед.

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Мой первых приход в украинский футбол был в 2016-17 годах, как раз война на Донбассе, сколько лет прошло 4-5 лет, чемпионат снова вышел на хороший уровень. Новый чемпионат был бы очень интересен с появлением Кривбасса, Металлиста. Возвращались легионеры качественные, причем у всех команд.

В конце концов ничего страшного я не вижу. Появится шанс у молодых ребят или у тех, кто немного на вторых ролях, а как они этим шансом воспользуются, это уже от них зависит.

Фаворитом следующего розыгрыша чемпионата Украины будет Динамо. Я видел товарищеские матчи, мне удалось посетить тренировку, и я скажу, что Динамо значительно прибавило в предсезонке, это первое. Второй момент, который мало кто анализирует, – они сыграли уже около 20 матчей, и ни одного не проиграли, имея преимущественно украинских исполнителей. Работа, которую провел Луческу, она просто колоссальная", – сказал Дулуб в комментарии FanDay.

Напомним, ныне тренер Львова находится в Польше и поддерживает связь с командой через ее капитана – Алексея Довгого.

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