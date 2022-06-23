"Бело-синие" продолжают определяться с соперниками, с которыми проведут летние благотворительные поединки.

Динамо проведет сразу два поединка с Лионом в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт киевлян.

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Любопытно, что матчи сыграют в один день, 12 июля. Первая встреча состоится в 19:00, а вторая – в 22:00, команды сыграют между собой разными составами.

Добавим, что в июне Динамо сыграет со швейцарскими Ивердон-Спортом (26 июня) и Лозанной Спорт (29 июня).

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