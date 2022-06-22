"Я пять лет в Севастополе, за это время мы были третьими в чемпионате, дважды – вторыми, два раза – первыми. Брали Суперкубок, Кубок. И что, мы выходим куда-нибудь? За что мы бьемся? А если нет спортивного интереса, то и болельщики перестают ходить. Когда все начиналось, на Севастополь собиралось по полторы тысячи человек. Сейчас у нас максимум 500 собирается, это еще хорошо. На другие клубы вообще по три человека ходят.

Ну и что мы развиваем? Поймите, у нас любят футбол, но люди хотят видеть развитие, а его нет. На кого смотреть? Болельщик хочет видеть всю географию футбола России. Причем мы не претендуем на высшую лигу, пусть нас хотя бы во вторую возьмут. Но в ответ просто тишина.

Так называемая "ДНР" в очередной раз пытается украсть историю Шахтера – циничное заявление главаря боевиков

Понятно, по каким причинам нас убрали в 2015 году, но что тормозит ситуацию на сегодняшний день? Кто-то верит, что завтра бан от УЕФА кончится? Что они скажут: "Ой, Россия, все здорово, молодцы"? Думаю, мы правильно живем, но нужно понимать, кто руководит УЕФА и ФИФА. Это проамериканские, проевропейские организации. Это все понимают. Просто тешат себя надеждой: "Нас не исключили, а приостановили членство".

Это непонятно людям, которые живут здесь. Не только тем, кто играет в футбол, а вообще всем. С нами жгут мосты просто в наглую, а мы еще щеки подставляем. Ну ради бога. От меня это не зависит — я просто говорю свои мысли и мысли тех людей, который живут в Севастополе", – скулил Чалый в комментарии МатчТВ.

Россия напала на Украину: Шахтер и Динамо выбирают города под ЛЧ, новый клуб Вернидуба, революционный формат УПЛ (LIVE)