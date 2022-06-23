"Этим летом трансферный рынок для нас полностью изменился. Сегодня мы не покупаем игроков. Но мы в состоянии их продать. Что мы можем предложить иностранным игрокам на этот момент? Мы играем в Лиге чемпионов, но неизвестно, где будем проводить матчи. Если мы будем играть УПЛ за границей, то сможем сохранить некоторых легионеров, если нет – шансов нет, никто не приедет играть в Украину.

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Сколько игроков уйдет? Это зависит от рынка. Думаю, 95% украинских игроков мы удержим. Насчет легионеров – я еще не знаю. Идут сложные переговоры. Некоторые агенты уничтожают нас. Они пытаются украсть игроков. Они играют в игры, связываются с клубами, говорят, не платите Шахтеру, и сделки разрываются. Вы не можете вообразить, что происходит. Агенты приходят в клубы и говорят: "Не платите Шахтеру, игроки станут свободными агентами, просто заплатите мне 10 миллионов евро и забудьте о клубе".

Некоторые агенты ожидали, что ФИФА выдаст какое-то постановление, согласно которому все иностранные игроки в Украине станут свободными агентами. Это невозможно. Они пытаются манипулировать ситуацией. ФИФА должна озвучить свою позицию по этому поводу. Надеюсь, это поможет украинскому футболу. Если нет – это будет катастрофа, а для ФИФА – позор.

Президент нашей федерации связался с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Полагаю, решение будет разумным и поддержит украинский футбол. Иногда ФИФА просто не обращает внимание на игроков, но наш футбол имеет структурные проблемы из-за этой войны. В настоящее время клубам нужна поддержка", – цитирует Палкина The Athletic.

Напомним, базовой датой старта нового сезона Премьер-лиги является 20 августа. Прошлая кампания была досрочно завершена из-за полномасштабного вторжения России.

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