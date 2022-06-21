"Это очень сильный соперник. Они заняли второе место в чемпионате Турции. Будем готовиться, уверен, Мирча Луческу, как никто, знает турецкий чемпионат, Фенербахче и каждого футболиста, что он делает на поле.

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Домашние матчи в Польше? В какой бы стране я ни был, я все равно не буду себя чувствовать как дома. Мы играли там с Легией, нас отлично поддерживали, но все же ты чувствуешь, что ты не у себя дома. Лучше бы этого не было, и мы играли дома. Это больше на руку сопернику? Конечно. Наши болельщики, которые сейчас защищают нашу страну, они пришли бы в Киеве и поддержали бы нас", – сказал Буялский в комментарии dynamo.kiev.ua.

Напомним, что первый матч противостояния Динамо – Фенербахче состоится 19 июля, украинская команда будет номинальным хозяином.

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